Орбан виступив проти девʼятого пакету санкций проти Росії, – ЗМІ

Крім того, Будапешт проти пропозиції подвоїти фонд ЄС для постачання зброї іншим країнам, зокрема Україні.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Про це він сказав на зустрічі з послами ЄС, пише "Цензор нет" із посиланням на Financial Times.

Співрозмовники газети стверджують, що Угорщина, яка вже ветувала пакет допомоги Україні на 18 млрд євро, виступила й проти девʼятого пакету санкцій, що його вчора представила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також, за даними видання, Будапешт проти пропозиції подвоїти фонд ЄС для постачання зброї іншим країнам, зокрема Україні.

"Вони поводяться складно скрізь, де можуть. Це стає досить передбачуваним", – прокоментував високопоставлений чиновник ЄС, поінформований про перебіг зустрічей.

У девʼятому пакеті санкцій Євросоюз планує розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких треті країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії. Для того, аби санкції набули чинності, треба згода всіх 27 країн-членів ЄС, зокрема Угорщини.

Угорський уряд Орбана рока займав відверто проросійську позицію та перешкоджав Україні в деяких питаннях. Нещодавно угорці заявили, що не дозволять українським військоми тренувантися на своїй території в межах місії ЄС, бо вони "за мир".