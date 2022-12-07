Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком

Слідство триває, встановлюють усі обставини, проводять допит підозрюваних. Ми не збираємося виступати в ролі німецьких прокурорів, але згадати про те, як Росія створювала свої радикальні осередки в Німеччині, все ж варто.

Найцікавіше, що серед змовників є громадянка Росії , та й самі німецькі спецслужби ретельно перевіряють інформацію про причетність РФ до організації держперевороту. У російському посольстві вже заявляють, що Москва тут ні до чого, а німецькі радикали з АдН засуджують злочин. Утім наразі відомо, що серед заарештованих виявили особу, яка намагалася зв'язатися з представниками російського уряду, щоб узгодити плани атаки на німецькі органи влади.

Зі самого ранку середи в Німеччині тривають арешти осіб, яких підозрюють у спробі організації державного перевороту . На момент написання цього тексту правоохоронці затримали 25 людей, усього у справі 52 підозрюваних. За даними прокурорів, лідери заколотників планували напасти на будівлю німецького парламенту, Рейхстаг, і захопити депутатів. Задля цих цілей вони набирали колишніх німецьких військових і спецпризначенців – тих, хто навчений вправлятися зі зброєю. Серед членів угруповання спеціальні органи ФРН виявили принца з давнього німецького дворянського роду, колишнього члена парламенту від радикальної проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), а також екскомандира спецпідрозділу Бундесверу (німецької армії. – LB.ua).

Фото: globalnews.ca

Група заколотників, як заявляють німецькі прокурори, сформувалася наприкінці 2021 року – якраз тоді, коли європейські лідери зрозуміли, що путінська Росія розпочне повномасштабну війну проти України, а сама Москва готувалася до протистояння з Заходом. Очевидно, що однією з головних мішеней для російських спецслужб завжди був і залишається Берлін.

Цікаво, що радикальне угруповання було розділене на два умовні осередки – тих, хто мав брати участь у мілітарній операції, а також тих, хто допомагав би змінити владу у країні. Як зазначають німецькі прокурори, змовники хотіли встановити власний тіньовий уряд. Однак зрозуміло, що 52 людей не вистачило б для цього, хоча для організації теракту цієї кількості більш ніж достатньо.

Про що це говорить? Про те, що німецькі спеціальні органи, вірогідно, зіграли на випередження. І також про те, що ті учасники заколоту, яких вдалося виявити та заарештувати, – лише одна невелика група з числа тих, що діють у Німеччині і готуються до політичного підриву всередині країни. Такі групи, вірогідно, працюють по всій Європі. І не сказати про те, що німецькі осередки так чи інакше пов’язані з Росією, коли вже серед заколотників знайшли громадянку РФ, було б якось дивно.

Утім є й інші деталі, які допоможуть дещо зрозуміти ситуацію.

Фото: EPA/UPG Німецькі поліцейські під час рейду в Берліні, 7 грудня 2022 р.

У червні 2020 року німецький новинний журнал «Focus» розповів про німецьких екстремістів, які тренуються у військових польових таборах на території РФ. Задовго до цього видання «Bild» повідомило, посилаючись на книгу Бориса Райтшустера «Таємна війна Путіна», про елітні бойові спецпідрозділи Росії в Західній Європі. Лише в Німеччині, за даними автора, тільки на 2016 рік діяло близько 300 агентів-бійців, які пройшли у відведених спортивних закладах спеціальні курси російського спецназу, що їх зазвичай викладають представникам спецслужб РФ. Вірогідно, за роки кількість учасників таких клубів зросла в рази.

Охочі приходять учитися секретного ремесла російських спецпризначенців у елітні клуби, займаються на тренажерах і в бійцівських залах з досвідченими тренерами. Хто ж був серед клієнтів? Ті самі німецькі солдати, поліцейські, співробітники судів, бійці елітних підрозділів спецпризначення Федеральної поліції ФРН і Бундесверу.

Там цих людей вербували, а потім готували до тих чи інших провокацій на території Німеччини. У Берліні чимало хто знав про існування таких закладів, однак заплющував на це очі. Чому? Бо можна було мовчати й отримувати за доступну ціну російських газ. Та й ніхто тоді не планував організації держперевороту.

Хоча зараз можна згадати ще одну ситуацію – розкриття у грудні 2019 року російських баз в Альпах. Як виявилося, німецькі «бійці» проводили тренування не лише на території Росії, а й на альпійських територіях.

Фото: mil.ru

Про роботу російських спеціальних баз у цих горах спільно розповіли німецькі та французькі медіа. У грудні 2018 року швейцарська газета «Sonntags Blick» зазначала про мережу спортивних шкіл у Берні, Цюриху та Лугано, які використовує РФ для нарощування військового потенціалу та для подальшої дестабілізації внутрішньої ситуації в регіоні. Крім того, згідно з документами Швейцарської розвідувальної служби (SRC), у цих школах вербують місцеву еліту.

Про що це говорить? Про те, що подібні угруповання чи осередки, частину яких викрили в Німеччині, спокійно функціонують і в інших європейських державах.

Варто сказати і про «Альтернативу для Німеччини» – праворадикальну німецьку парламентську політсилу, колишня колега якої є учасницею угруповання, яке планувало переворот у ФРН. Наразі АдН відмежовується від цього процесу і засуджує дії змовників. Однак якось спало на думку, що саме ця політсила активно співпрацювала з російськими фашистами та праворадикалами. Що саме її представники завжди підтримували зв’язки з РФ, а дехто навіть часто бував у Москві та співпрацював з різними структурами партії Володимира Путіна «Єдина Росія».

Три дні тому виявилося, що представниця «Альтернативи для Німеччини» Беатрікс фон Шторх підтримувала контакти з російським олігархом Костянтином Малофєєвим й отримувала від нього пожертви. Нагадаю, що сам Малофєєв активно вкладався не лише у створення та підтримку російських бойовиків на Донбасі, а й організовував роботу різних праворадикальних структур на Заході. І чомусь здається, що інформація про фон Шторх – це лише маленька частина пазла.

Фото: DPA Представниця «Альтернативи для Німеччини» Беатрікс фон Шторх

До речі, згадався скандал 2020 року: тоді німецька популярна газета «Die Zeit» опублікувала статтю, в якій йшлося про спробу колишніх і чинних офіцерів армії Німеччини повалити уряд, влаштувавши військовий переворот. Загальна кількість солдатів становила 240 людей. Адміністратором листування у, до речі, Telegram була прихильниця терористичного угруповання, більшість членів якого було затримано за планування нападів на політиків і мусульманські храми – мечеті.

Окреме розслідування було проведено щодо резервістів з Нижньої Саксонії, у яких взагалі знайшли зброю та вибухівку. Загалом, як зазначало керівництво військової контррозвідки Німеччини, у лавах німецької армії перебуває близько 600 екстремістів. Особливу увагу зосередили на спеціальному підрозділі – елітних спецпризначенцях KSK. З 2017 року в цій структурі відбувалося щось дивне: то організовувалися антисемітські вечірки, то зникала зброя та вибухівка, яка обчислюється в десятках кілограмів, то створювалися закриті радикальні чати.

Наприкінці 2020 року контррозвідувальні служби Німеччини виявили чималу кількість екстремістів у складі військ спеціального призначення KSK. Якась кількість радикалів була виявлена і в лавах німецької спецслужби MAD. Одна з тих радикальних течій, з якими ці силовики були пов’язані, була молодіжним крилом АдН.

Фото: DPA

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Поштовий тероризм у різних європейських столицях, замахи на українських та іноземних дипломатів у Європі, зараз – арешт німецьких радикалів. У всіх цих справах фігурує Росія. Чому ці процеси відбуваються? Бо комусь не подобається, що європейські держави допомагають Україні з озброєнням. Комусь вигідно, щоби тема тероризму налякала європейських громадян, виборців і щоб уряди деяких держав були вимушені знизити допомогу нашій державі. Крім того, хтось дуже не хоче оборонного посилення ряду європейських країн, зокрема й Німеччини.

Судячи з дій іспанських, німецьких та інших правоохоронних органів, домогтися цих цілей головному антагоністу Європи не вдається. Утім це не означає, що він не спробує знову здійснити ряд атак у різних європейських державах. І переговори тут не допоможуть.