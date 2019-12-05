Российские разведывательные базы в Альпах и не только

В преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже немецкие, а затем и французские спецслужбы слили в медиа информацию, направленную против сотрудников российской военной разведки – ГРУ. В Берлине выдворили двух представителей посольства РФ (предварительно сотрудников военного атташе) в связи с убийством чеченского полевого командира. В Париже заговорили о секретной российской специальной базе в Альпах . Почему всё это происходит именно сейчас – разбирался LB.ua.

Лиссабон – Альпы – Владивосток

Пока президент Макрон, пребывая на встрече лидеров НАТО в Лондоне, рассказывал о необходимости налаживания партнёрских отношений с «близкой географически» Россией, французская газета Le Monde опубликовала информацию о секретной российской базе в Альпах. Одним росчерком идеальная картина мира «От Лиссабона до Владивостока», так долго творимая Эммануэлем Макроном, была разрушена.

Что сообщает нам французское издание? 15 российских агентов, базирующихся на востоке Франции, являются сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны РФ. Один из них, как указывает газета, участвовал в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском городке Солсбери.

Фото: Yandex Курорт Шамони в Альпах, где предположительно базировались российские агенты

Также говорится, что все эти люди приезжали на эту базу не только из французских городов, но и из Великобритании, Испании и Швейцарии и, конечно же, из Москвы.

О чём это говорит? О том, что в вышеуказанных странах также есть подобные российские базы.

Действительно, ещё в 2016 году немецкое издание Bild нам рассказывало об элитных боевых спецподразделениях РФ в Западной Европе. При этом они ссылались на книгу Бориса Райтшустера «Тайная война Путина». Согласно поданной информации, только в Германии действует около 300 агентов-бойцов, прошедших в отведённых спортивных заведениях специальные курсы спецназа ГРУ – «Система».

Это не только граждане РФ, а и солдаты, полицейские, сотрудники судов, бойцы элитных подразделений спецназа Федеральной полиции ФРГ и Бундесвера. Многие из них отправляются на дополнительные курсы в Россию после предоставления согласия о сотрудничестве.

Кстати, в большинстве своём эти люди проводят учения в швейцарских Альпах или в Чехии. Многие из них входят в состав радикальных организаций по типу немецкой Pegida.

Фото: wikimedia.org Участники марша PeEGIDA в Дрездене, 5 января 2015.

В декабре 2018 года швейцарская газета Sonntags Blick рассказала о сети спортивных школ в Берне, Цюрихе и Лугано, которые использует РФ для наращивания военного потенциала и для дальнейшей дестабилизации внутренней ситуации в регионе. Кроме того, согласно документам Швейцарской разведывательной службы (SRC), в этих школах вербуют местную «элиту».

Примечательно, ведь спустя год после публикации статьи на швейцарском телеканале RTS info бывший представитель советского КГБ Сергей Жирнов рассказал о нескольких десятках российских шпионах, которые постоянно находятся на территории Швейцарии. Сам Жирнов при этом живёт – никогда не догадаетесь – близ французских Альп.

Что касается Испании, так нам ещё в начале года испанские СМИ сообщили об открытом Национальной судебной палатой страны деле против представителей российских спецслужб. И здесь снова-таки речь идёт о сотрудниках российского «Подразделения 29155», которое входит в структуру ГРУ и «специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах».

Они подозреваются не только во вмешательстве в референдум в Каталонии. Отдельные представители этого подразделения также участвовали в операции против Скрипалей.

Относительно же действия российской военной разведки в Лондоне говорить вообще не приходится.

Однако интерес здесь вызывает не деятельность российского ГРУ. То, что оно активно действует в Европе, хорошо известно руководству спецслужб и Германии, и Франции, и Швейцарии, и Испании, и, тем более, Великобритании. Здесь важно другое: кто сливает этим силовым органам информацию. А этим могут заниматься только люди, находящиеся в самой России – оппоненты Генштаба и соратники Путина.

Меркель выгоняет российских шпионов?

В этой связи стоит внимательно посмотреть на ситуацию с высылкой двух российских дипломатов немецким МИД. Издание Suddeutsche Zeitung акцентирует: эти люди являются агентами внешней разведки Минобороны РФ. То есть, речь снова-таки идёт о ГРУ. А почему-то российский «Коммерсант» добавляет: двое – работники аппарата российского военного атташе. Российские СМИ не просто подтверждают информацию, они как будто усугубляют обстановку. Точно так, кстати, было и с интервью «Петрова» и «Баширова» после отравления Скрипалей.

Фото: EPA/UPG Здание посольства России в Берлине

В связи с чем немцы выслали российских дипломатов? В связи с убийством чеченского полевого командира в Берлине. Следствие подозревает, что здесь повинны российские спецслужбы, а конкретно – снова-таки ГРУ.

Почему там возникают такие догадки? Потому-что им кто-то слил паспортные данные на убийцу. Чуть иную информацию до этого предоставили американскому изданию The New York Times, назвав киллера «майором российской милиции, приговорённым к 24 годам лишения свободы». При этом в новом расследовании Bellingcat звучит совершенно иное имя.

Точно так происходило со всё теми же «Петровым» и «Башировым», а также с их подельниками, на которых тоже слили данные. Кто слил? Кто-то в Москве.

Впрочем, здесь важен не сам факт высылки. Убийство произвело куда больший эффект, чем кто-то может себе представить. Это – долгосрочная затея. Истинно важно – то, зачем это понадобилось делать сейчас, перед встречей в Париже лидеров «нормандской четверки».

Говорят, в последнее время Меркель начала себя храбрее вести. Во всяком случае, так это воспринимается отдельными представителями силового блока в Германии. До этого поведение канцлера вызывало у разведсообщества много вопросов.

Почему это происходит? Потому что остаётся два года до отставки? Не совсем.

Меркель видит, что коалиция её блока ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ) может не дожить до следующих парламентских выборов 2020 года, а если и доживёт, то всё равно будущее такого объединения выглядит предельно проблемным. СДПГ левеет, а прежние политические различия между двумя партнёрами по коалиции окончательно размыты.

Фото: EPA/UPG

Это означает, что социал-демократы более склоняются к альянсу с «Зелёными» и «Левыми». Тогда что же ждёт политический блок Меркель? Как говорит бывший лидер праворадикальной и пророссийской партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд, – объединение с правыми, то есть с АдГ.

И здесь, как нам представляется, для Меркель куда важнее провести чистку политического ландшафта по примеру Австрии (в чём поучаствовали сами немцы), нежели решать дела «Северного потока», строительство которого и так неизбежно.

Ставки растут

Недавно расследовательская группа The Insider в средине ноября оповестила о намерении ряда российских депутатов принять в Москве лидеров французского движения «Жёлтые жилеты» и новых руководителей партии «Альтернатива для Германии».

Понятно, что подобное происходит для планирования провокаций и для дополнительного финансирования. С другой стороны, вряд ли это осталось незамеченным немецкими и французскими спецслужбами. Последние дали свой ответ синхронно и, более того, выровняли позиции перед переговорами с Путиным в Париже 9 декабря. Они ударили по ГРУ.

Остаётся неясным здесь один момент: что произойдет после разговора в Париже. Ведь там будут находится как сторонники, так и противники военной разведки РФ.