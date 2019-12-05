Instagram начал запрашивать возраст при регистрации новых пользователей

Нововведение позволит контролировать рекламу алкоголя и других продуктов с ограничениями по возрасту.

С 4 декабря соцсеть Instagram при регистрации новых пользователей начала запрашивать информацию про их возраст. Об этом пишет Reuters.

Данное нововведение позволит контролировать рекламу алкоголя и других продуктов с ограничениями по возрасту. Кроме того, приложение будет предпринимать новые меры безопасности для молодых пользователей.

Такое нововведение позволит расширить аудиторию рекламы алкоголя и других продуктов с ограничением по возрасту, а также предложит новые меры безопасности для юных пользователей.

Ранее приложение критиковали из-за того, что оно подвергало детей неподобающим материалам.

Руководитель Instagram Вишала Шаха заверил, что рекламодатели не являются "движущей силой" нового требования. Он также отметил, что изменение политики приложения может быть основой для рекомендуемых настроек конфиденциальности для младших пользователей.

Дата рождения пользователей теперь не будет отражаться остальным пользователям.

В ближайшее время соцсеть также введет варианты блокировки сообщений от людей, на которых пользователи не подписаны.

Напомним, с ноября Instagram начал тестировать во всех странах новую функцию, которая скрывает количество "лайков" под постами. Увидеть их можно будет только под своими публикациями.