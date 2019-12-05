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Во Франции проводят общенациональную забастовку против пенсионной реформы

По всей стране практически парализовано железнодорожное движение.

Во Франции проводят общенациональную забастовку против пенсионной реформы
Фото: lefigero.fr

Сегодня, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство. Об этом пишет RFI.

Этот день назвали "черным четвергом". Отмечается, что эта пенсионная реформа была предвыборным обещанием президента Франции Эммануэля Макрона.

Движущей силой забастовки стали в первую очередь транспортники, а также учителя, врачи, энергетики, авиадиспетчеры. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

Французы едут на велосипедах на работу во время национальной забастовки транспорта, улица Риволи возле мэрии в Париже, Франция, 5 декабря 2019.
Фото: EPA/UPG
Французы едут на велосипедах на работу во время национальной забастовки транспорта, улица Риволи возле мэрии в Париже, Франция, 5 декабря 2019.

В Париже бастует общественный транспорт, по всей стране практически парализовано железнодорожное движение - движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных д\ж линиях будут ездить лишь 20% экспрессов. Предполагается, что железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.

Вход в метро Гар дю Нор закрыт во время национальной забастовки в Париже, Франция, 5 декабря 2019 г.
Фото: EPA/UPG
Вход в метро Гар дю Нор закрыт во время национальной забастовки в Париже, Франция, 5 декабря 2019 г.

 Кроме того, закрыты две трети школ, бастуют 55% учителей. По всей Франции заявлено 245 манифестаций. В Париже введены повышенные меры безопасности.

На 5 декабря также отменили каждый пятый авиарейс во французских аэропортах. Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Суть реформы против которой выступает общество заключается в том, что государство намерено перейти от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без вычетов) французам придется работать минимум до 64 лет.

Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Также отмечается, что у разных категорий работников есть свои причины недовольства реформой. Например, транспортники защищают свой специальный режим, который позволяет им выходить на пенсию досрочно.

Напомним, с осени 2018 года во Франции были протесты "желтых жилетов". Причиной манифестаций было повышение цены на топливо. Вследствие массовых протестов и столкновений с полицией, движению удалось добиться отмены повышения акцизов на топливо.

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