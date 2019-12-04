Угроза вторжения России все еще существует, - президент Польши Дуда

Он подчеркнул, что войска НАТО на восточном фланге важны из-за нападения РФ на Грузию и Украину.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Североатлантический альянс показал свою дееспособность в рамках агрессии РФ против Грузии и Украины, но угроза очередных вторжений еще не миновала.

Соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии "Привлечение НАТО: оборона и сдерживание в новую эпоху", передает TVP Parlament.

"НАТО показало свою дееспособность, быстро реагируя на действия России. Мы все еще имеем угрозу очередного вторжения", - отметил он.

По его словам, самым большим достижением Североатлантического альянса за последние годы было разворачивание войск на восточном фланге. Дуда подчеркнул, что для Польши и балтийских стран это является важным после нападения РФ на Грузию и Украину.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усматривает в действиях России стратегический вызов.

Он отметил, что НАТО видит Россию, которая ведет агрессивные действия против своих соседей, включая Грузию, Украину и Молдову.