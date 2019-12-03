Путин подписал закон, позволяющий признавать граждан "иностранными агентами"

"Иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, а не только СМИ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны "иностранными агентами", в соответствии с этим, физические лица также могут быть ими признаны. Об этом свидетельствует интернет-портал правовой информации РФ.

Согласно закону, "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств информации, признанных "иностранными агентами", или участвуют в их создании, получают деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансируются из иностранных источников.

Эта формулировка позволяет предположить, что закон могут, например, применять к людям, которые репостят в соцсетях сообщения СМИ, признанных «иностранными агентами».

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих роль «иностранного агента», поручили министерству юстиции, которое согласовывает свои действия с МИДом РФ.

В США выразили обеспокоенность такими поправками российского законодательства. Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортаґус написала в твиттере, что принятые российским парламентом поправки могут быть использованы «для подавления независимых голосов».

Напомним, Путин подписал закон, исключающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при условии отсутствия в них пропаганды и оправдания нацизма.