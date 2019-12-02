Белый дом отказался от участия в слушаниях относительно импичмента Трампа

Президент США в это время будет в Лондоне на саммите НАТО.

Представители Белого дома отказались от участия в слушаниях относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом говорится в письме адвоката Белого дома, адресованном главе юридического комитета Палаты представителей Джерролду Надлеру. Оно было опубликовано изданием Politico.

"Это безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости. Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели и пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний", - говорится в письме.

Адвокат администрации Трампа также обвинил главу комитета в назначении слушаний на 4 декабря, когда у президента США запланирована поездка на саммит НАТО в Лондоне.

Напомним, демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.

Президента США подозревают в том, что во время беседы с Владимиром Зеленским он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давление на него не оказывалось.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".

Юридический комитет Палаты представителей США пригласил президента Трампа принять участие в слушаниях по импичменту. Председатель комитета направил главе Белого дома письмо с приглашением прийти на слушания 4 декабря.