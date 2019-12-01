Дания признала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой национальной безопасности

Трамп заявил о намерении купить этот огромный арктический остров.

Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.

Служба военной разведки Дании связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет ВВС.

Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

Гренландия - часть Дании, которая пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договора с другими странами.

Китай уже подписал с Гренландией договора о разработке местных месторождений.

Ранее президент США Дональд Трамп публично сказал, что хотел бы, чтобы Америка купила этот огромный арктический остров. В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение президента США.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.

США проявляют интерес к Гренландии уже давно. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не считать слов Трампа, - в 1941-м, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории.

Напомним, что в начале 20-го века США купили Датскую Вест-Индию за 25 млн долларов. Сейчас эта территория известна как Американские Виргинские острова.