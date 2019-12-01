Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Война иллюзий
Война иллюзий
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
ГлавнаяМир

Дания признала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой национальной безопасности

Трамп заявил о намерении купить этот огромный арктический остров.

Дания признала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой национальной безопасности

Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.

Служба военной разведки Дании связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет ВВС.

Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

Гренландия - часть Дании, которая пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договора с другими странами.

Китай уже подписал с Гренландией договора о разработке местных месторождений.

Ранее президент США Дональд Трамп публично сказал, что хотел бы, чтобы Америка купила этот огромный арктический остров. В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение президента США.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.

США проявляют интерес к Гренландии уже давно. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не считать слов Трампа, - в 1941-м, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории.

Напомним, что в начале 20-го века США купили Датскую Вест-Индию за 25 млн долларов. Сейчас эта территория известна как Американские Виргинские острова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также