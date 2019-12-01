14 человек погибли в перестрелке полиции с мексиканским наркокартелем

На севере Мексики в субботу в результате перестрелки погибли десять членов наркокартеля и четверо полицейских. Об этом сообщает AP.

"Мексиканские силовики отразили нападение членов наркокартеля в городке Вилла Юнион, в штате Коауила, примерно в часе езды на юго-запад от границы штата Техас. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 14 человек", - говорится в заявлении местных чиновников.

По словам губернатора штата Мигель Анхель Рикельме, вооруженная группа бандитов, передвигаясь на автомобилях, атаковала местные правительственные учреждения. Правоохранители в ответ уничтожили десять членов наркокартеля.

Губернатор сообщил, что перестрелка продолжалась более часа. Четверо погибших были полицейскими. Также он сказал, что несколько человек пропали без вести.

Отметим, в течение последних 15 лет в Мексике в результате войн между мощными наркокартелями погибли десятки тысяч человек. В некоторых районах страны наркоторговцы фактически держат всю местную власть в своих руках и имеют свои хорошо вооруженные армии.

Ранее сообщалось, что в Мексике картель отбил у полиции сына наркобарона Эль Чапо. Наркокартель окружил полицию и фактически взял город в осаду.