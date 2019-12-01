Президент Бразилии обвинил Леонардо ди Каприо в поджоге амазонских лесов
Президент Бразилии обвинил Леонардо ди Каприо в поджоге амазонских лесов
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал замглавы ОГА
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал замглавы ОГА
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка" (обновлено)
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка" (обновлено)
Война иллюзий
Война иллюзий
В центре Киева произошла полицейская погоня
В центре Киева произошла полицейская погоня
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
ГлавнаяМир

14 человек погибли в перестрелке полиции с мексиканским наркокартелем

Из них - четверо полицейских.

14 человек погибли в перестрелке полиции с мексиканским наркокартелем
Сотрудники Федеральной полиции Мексики
Фото: EPA/UPG

На севере Мексики в субботу в результате перестрелки погибли десять членов наркокартеля и четверо полицейских. Об этом сообщает AP.

"Мексиканские силовики отразили нападение членов наркокартеля в городке Вилла Юнион, в штате Коауила, примерно в часе езды на юго-запад от границы штата Техас. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 14 человек", - говорится в заявлении местных чиновников.

По словам губернатора штата Мигель Анхель Рикельме, вооруженная группа бандитов, передвигаясь на автомобилях, атаковала местные правительственные учреждения. Правоохранители в ответ уничтожили десять членов наркокартеля.

Губернатор сообщил, что перестрелка продолжалась более часа. Четверо погибших были полицейскими. Также он сказал, что несколько человек пропали без вести.

Отметим, в течение последних 15 лет в Мексике в результате войн между мощными наркокартелями погибли десятки тысяч человек. В некоторых районах страны наркоторговцы фактически держат всю местную власть в своих руках и имеют свои хорошо вооруженные армии.

Ранее сообщалось, что в Мексике картель отбил у полиции сына наркобарона Эль Чапо. Наркокартель окружил полицию и фактически взял город в осаду.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также