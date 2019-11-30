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Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала

Мужчина снял его со стены в здании гильдии рыботорговцев.

Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Фото: Ketts News

Для того, чтобы обезвредить террориста на Лондонском мосту, был использован огнетушитель и бивень нарвала.

Об обстоятельствах случившегося пишут The Guardian и BBC.

Как сообщила полиция, все нападение продолжалось пять минут, подозреваемый Усман Хан действовал в одиночку.

Началось все в здании Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл", находящемся неподалеку от Лондонского моста. Там проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных. Убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, где рассказал об отбытии срока за участие в подготовке теракте. 

Около 14:00 Хан напал на людей. Предполагается, что его целями были студенты и преподаватели, участвовавшие в конференции. Одной из двух жертв террориста стал координатор реабилитационной программы Джек Меррит.

Хотя на нападавшем был муляж взрывного устройства, которое он грозил привести в действие, его попытался усмирить по крайней мере один человек - бывший заключенный, также присутствовавший на конференции.

Хан затем выбежал из здания и побежал к Лондонскому мосту, где еще несколько человек попытались его обезоружить и повалили на землю. Они использовали для этого огнетушитель и полутораметровый бивень нарвала.

"Парень, который был с нами в "Фишмонгерс Холл", снял пятифутовый бивень нарвала со стены и побежал за нападавшим. Этот парень - герой", - прокомментировала случившееся участница конференции.

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