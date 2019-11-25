Власти Лондона отказали Uber в продлении лицензии

Лондонские власти отказали компании Uber в продлении лицензии. Компания потеряла ее еще в 2017 году и с тех пор работала по временному разрешению.

Как сообщает Independent, транспортное управление Transport for London заявило об обнаружении "нескольких нарушений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров". В частности, были зафиксированы 14 тысяч поездок, во время которых таксистом Uber был человек, работавший под чужим аккаунтом.

"Безопасность - наш абсолютный приоритет. Несмотря на то, что мы понимаем, что Uber внес кое-какие улучшения, недопустимо, чтобы Uber позволял пассажирам садиться в автомобили с водителями, которые потенциально не имеют лицензий и страховки", - заявили в TfL.

Компания немедленно отреагировала, пообещав обжаловать решение регулятора как "чрезвычайное и неправильное".

Это не значит, что такси Uber в ближайшее время исчезнут с улиц Лондона. Компания может легально работать до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности для апелляции.

В Лондоне работает около 45 тысяч водителей Uber, количество клиентов оценивается в 3,5 млн человек.