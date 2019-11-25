Азербайджанская Bakcell договорилась о покупке "Vodafone Украина" за $734 млн

Мобильный оператор, азербайджанская компания Bakcell договорилась о покупке "Vodafone Украина" у российского холдинга "МТС" за 734 млн долларов.

Об этом сказано в сообщении компании NEQSOL Holding.

"Международная группа компаний NEQSOL Holding объявляет о подписании компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающего соглашения с ПАО "МТС" о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине.

В рамках соглашения МТС через свою 100%-ю дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ю долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ЧАО "ВФ Украина" за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов", - говорится в сообщении компании.

Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

"С приобретением "Vodafone Украина", второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний, входящих в группу NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль среди приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения. Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности "Vodafone Украина" являются надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать в компанию, чтобы далее внедрять инновации и передовые технологии в Украине", – отметил руководитель СЕО NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли.

Группа компаний ведет деятельность в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и других.

"Группа начала деятельность с нефтегазовой отрасли в начале 1990-х годов. В настоящее время в состав группы входят зарегистрированные в Великобритании Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream). Владея долей в нефтегазовых месторождениях, география деятельности Nobel Upstream с головным офисом в Лондоне охватывает Великобританию, США и Азербайджан. Дочерние компании Nobel Oil Services (UK) Limited ведут деятельность в таких странах, как Азербайджан, Турция, Казахстан и Бангладеш. Группа создала совместные компании с такими международными компаниями, как KCADeutag, WoodGroup и другими", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов.

Напомним, 24 октября антимонопольный комитет одобрил сделку по продаже мобильного оператора "Vodafone Украина" азербайджанскому телеком-оператору Bakcell.