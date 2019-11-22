Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин с 1 января намерен ввести "страховую" цену на газ для населения

Покупать ли газ по фиксированной цене, должен решать потребитель.

Кабмин с 1 января намерен ввести "страховую" цену на газ для населения
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины с 1 января 2020 года планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по "страховой" цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), которая будет действовать до конца отопительного сезона.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в интервью 24 каналу.

"С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут ее выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал он.

По словам министра, возможная приостановка с 1 января транзита российского газа по территории Украины может привести к значительному росту цен на газ на европейском и украинском рынках. В то же время не исключен вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения - 5,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, с НДС) или их небольшого роста.

"Отказ от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", - сказал министр, отметив, что решение покупать газ по "страховой" цене или нет должен принимать сам потребитель.

Напомним, в августе "Нафтогаз" запустил новый продукт для бытовых потребителей под названием "Газовый запас", по которому бытовые потребители могли приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

В ноябре "Нафтогаз" увеличил цену на газ для населения на 14,7%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: Интерфакс-Украина
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также