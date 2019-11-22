Кабмин с 1 января намерен ввести "страховую" цену на газ для населения

Кабинет министров Украины с 1 января 2020 года планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по "страховой" цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), которая будет действовать до конца отопительного сезона.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в интервью 24 каналу.

"С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут ее выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал он.

По словам министра, возможная приостановка с 1 января транзита российского газа по территории Украины может привести к значительному росту цен на газ на европейском и украинском рынках. В то же время не исключен вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения - 5,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, с НДС) или их небольшого роста.

"Отказ от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", - сказал министр, отметив, что решение покупать газ по "страховой" цене или нет должен принимать сам потребитель.

Напомним, в августе "Нафтогаз" запустил новый продукт для бытовых потребителей под названием "Газовый запас", по которому бытовые потребители могли приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

В ноябре "Нафтогаз" увеличил цену на газ для населения на 14,7%.