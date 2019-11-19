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Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины

Министр надеется, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
Алексей Оржель
Фото: willbe.ru

Присланное 18 ноября предложение российского ПАО "Газпром" в адрес НАК "Нафтогаз Украины" о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Ранее "Газпром" заявил, что компания за подписью председателя правления Алексея Миллера направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, должно быть указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, указано в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

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Источник: Интерфакс-Украина
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