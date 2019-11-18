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Министр обороны расценил возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Возвращенные российской стороной корабли продолжат работу в ВМС Украины.

Министр обороны расценил возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала
Фото: Сергей Нужненко

Возвращение захваченных в ноябре 2018 года малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" не является актом доброй воли с российской стороны. Это - выполнение принятого в мае решения Международного морского трибунала.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - написал глава Минобороны в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что возвращенные российской стороной корабли продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть к службе", - добавил Загороднюк.

Ранее сегодня Россия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Как известно, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

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