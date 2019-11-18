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Выборы в ОРДЛО готовятся провести под дулами российских автоматов

Вместо мер по выводу российских войск из ОРДЛО Киев старается вмонтировать наш ЦИК в любимую российскую схему: сначала – выборы, потом – вывод войск и передача границы под контроль Украины.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Потихоньку начинает проясняться, с чем идёт официальный Киев к встрече «нормандской четвёрки» 9 декабря. В своём сегодняшнем интервью «РБК Украина» глава нашего МИДа Пристайко настоятельно советует Центризбиркому уже сейчас разработать практические правила, по которым эти выборы можно будет в следующем году провести. Например, формы участия в выборах внутренне перемещённых лиц, дистанционное или электронное голосование и т.д.

То есть внимание: налицо стремление поставить телегу впереди лошади. Ибо ни от МИДа, ни от офиса Зеленского нет абсолютно никакой конкретики по тому, как Киев планирует избежать «второго Крыма-2014», когда украинцы голосовали на «свободном референдуме» там в присутствии российских войск. Ничем не подкреплённые декларации о необходимости перед выборами обеспечить безопасность – не в счёт.

А ведь первоочередное обеспечение безопасности перед выборами в ОРДЛО – это наше ключевое условие. Которое на деле во всех переговорах отстаивал Порошенко и на словах - Зеленский: перед выборами российских войск в ОРДЛО быть не должно, там должны быть украинские СМИ, законы, возвратившиеся переселенцы, активно работающие украинские партии....

Но вместо подготовки мер по обеспечению этих требований Пристайко старается вмонтировать наш ЦИК в любимую российскую схему: сначала – выборы, потом – вывод войск и передача границы под контроль Украины. И не зря Кремль на минувших выходных категорически потребовал от Киева: обязательно НЕ ПОСЛЕ, а ДО выборов – плотные консультации Киева с нынешней, марионеточно-кремлёвской властью в так называемых «республиках». Пока о новом законе об особом статусе этих территорий. А после узаконивания ставленников Кремля на выборах-2020 – согласования с ними всех основных вопросов, касающихся этих территорий.

Этого всего следовало ожидать – после того, как президент Зеленский дал команду подписать кремлёвскую «формулу Штайнмайера», коридор возможностей для Украины резко сузился. Чтобы его теперь расширить, нужно снова стать субъектом процесса, а не оставаться и дальше его объектом. К сожалению, именно последнюю позицию основательно заняла в «минском процессе» наша страна после прихода к власти Зеленского и Ко…

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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