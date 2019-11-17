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Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря

Ранее эту дату озвучили президенты Франции и Украины.

Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Юрий Ушаков

В России не исключают возможности проведения встречи в нормандском формате до конца 2019 года, но о дате 9 декабря речь не идет. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

"Я не могу назвать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - заявил он в эфире телеканала Россия-1.

Так Ушаков ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "нормандской четверки" с учетом того, что разведение сил на Донбассе состоялось.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: "Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года. "Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до [до конца года], потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.

Франция, Германия и Украина готовы были провести саммит "нормандской четверки" еще 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Российская сторона выдвинула условие для саммита - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

Однако позже Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить" на нормандской встрече.

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