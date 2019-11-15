​Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже (обновлено)

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на французские власти.

В октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в нормандском формате, и выразил надежду на достижение "осязаемых результатов" на переговорах.

Обновление. В Офисе президента Украины подтвердили, что встреча состоится 9 декабря. Сообщается, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Российская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока нет точной даты саммита "четверки", но надеется, что встреча произойдет до конца этого года. Он опроверг возможность встречи президентов Украины и РФ тет-а-тет. Украинский МИД также назвал главные темы переговоров, одна из которых - возвращение политических заключенных.