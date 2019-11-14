Украина не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным, - Пристайко

Украина не планирует двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Их переговоры возможны в "нормандском формате", сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Шелленбергом.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу "нормандской четверки", - заявил Пристайко.

Он добавил, что Украина, Германия и Франция согласны на конкретную дату встречи, но Россия тормозит процесс и пока не дала согласия. Он высказал надежду, что встреча произойдет до конца 2019 года.



"Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются", - сообщил глава МИД Украины.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести личную встречу Зеленского с Путиным на территории Казахстана. По его мнению, в ходе разговора двух президентов тет-а-тет они могут достигнуть соглашения о завершении боевых действий на Донбассе.

В ответ на это в МИД Украины опровергли возможность встречи двух президентов в Казахстане. По словам Пристайко, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.