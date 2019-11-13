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Евросоюз призвал Россию освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"

В ЕС не признают решение российского суда.

Евросоюз призвал Россию освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"
Заседание по «делу Хизб ут-Тахрир» (Ялтинская группа) в Южном окружном военном суде, 11 октября 2019.
Фото: facebook/Крымская солидарность

Европейский союз призвал Россию отменить приговор и отпустить шестерых крымскотатарских активистов, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Европейский союз не признает ни российское законодательство в Крыму и Севастополе, ни этапирование крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев", – говорится в документе.

В ЕС подчеркнули, что все случаи нарушений прав человека, такие как насильственные задержания, пытки и убийства, насилие, политически мотивированные преследования, дискриминация и домогательства, в частности крымскотатарской общины, должны быть тщательно расследованы.

Напомним, 12 ноября Южный окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Наибольший срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана РФ террористической в 2003 году. В Украине деятельность организации не запрещена.

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