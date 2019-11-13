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Литва приветствовала решение Рады по рынку земли

"Верховная Рада Украины продемонстрировал твердую приверженность реформам2.

Литва приветствовала решение Рады по рынку земли
Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал принятие украинским парламентом в первом чтении законопроекта о рынке земли.

"Сегодня Верховная Рада Украины продемонстрировал твердую приверженность реформам. Приветствую первый шаг к открытию рынка земли. Важно для модернизации страны и установления принципов свободного рынка", - написал Линкявичюс в твиттере.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных). Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

В связи с этим партия "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к президенту, заявив, что "Зеленский перешел все красные линии".

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