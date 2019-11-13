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Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли

Ограничение по концентрации - 200 тыс. га в одни руки.

Фото: Макс Левин

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных).

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин

Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Ограничения по концентрации земли установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер, так как продажа земли все равно была де-факто запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

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