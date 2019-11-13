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Бахматюк стал подозреваемым по делу VAB Банка

Его обвинили в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.

Бахматюк стал подозреваемым по делу VAB Банка
Олег Бахматюк
Фото: Макс Левин

Национальное антикоррупционное бюро 13 ноября сообщило о подозрении бывшему владельцу VAB Банка и экс-главе правления банка.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Им вменяют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса в связи с завладением 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.

Владельцем VAB Банка до его банкротства был Олег Бахматюк, главой правления - Денис Мальцев.

Учитывая, что их местонахождение неизвестно, письменные сообщения о подозрении отправили по почте, а также вручили жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации фигурантов.

Общее количество подозреваемых по делу VAB Банка выросло до 10 человек.

В течение 11-12 ноября подозрения получили восемь лиц. Это экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга, бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский; экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.

Напомним, что в октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышна почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

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