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В Еврокомиссии заявили о желании углубить сотрудничество с Украиной

Будет ли это сделано путем внесения изменений в соглашение об ассоциации, пока не ясно.

В Еврокомиссии заявили о желании углубить сотрудничество с Украиной
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

В Европейском Союзе заинтересованы углубить сотрудничество с Украиной в ряде секторов.

Об этом заявил руководитель генерального директората Еврокомиссии по политике соседства Кристиан Даниельсон, передает DW.

"Я могу очень хорошо видеть, что есть определенные секторы, где мы углубим наше сотрудничество. Это цифровая сфера, это вся "зеленая сфера", то есть защита окружающей среды, борьба с изменением климата, экономика замкнутого цикла. А также другие сферы, где мы заинтересованы углубить наше сотрудничество", - отметил Даниельсон.

На вопрос, предусматривает ли это углубление внесение изменений в соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, чиновник ответил: "Это уже технические вопросы. Важно согласиться, в каких сферах политики мы будем углублять наше сотрудничество. А путь, как это сделать, мы найдем".

Напомним, Киев хочет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации или же, по словам представителей украинской власти, "модернизировать" его. Как объяснял торговый представитель Украины Тарас Качка, поскольку о соглашении договаривались еще десять лет назад, а подписали в 2014 году, то его необходимо "приспособить к новым обстоятельствам". Начать обсуждение пересмотра соглашения в торговых вопросах представители Украины планируют уже во второй половине ноября.

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