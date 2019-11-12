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CNN нашел доказательства 10 встреч Трампа с Парнасом и Фруманом

Трамп публично заявил, что не знает их.

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере 10 раз встречался с партнерами своего адвоката Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которых, по словам президента, он не знает.

Игорь Фруман, Лев Парнас, Дональд Трамп и Руди Джулиани
Фото: Miami Herald
Игорь Фруман, Лев Парнас, Дональд Трамп и Руди Джулиани

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.

Выходцам из СССР Игорю Фруману и Льву Парнасу ранее были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из России на финансирование избирательной кампании президента США. Они также долгое время помогали Джулиани собрать компромат на оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, чей сын, Хантер Байден, был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

После предъявления им официальных обвинений Трамп публично заявил, что не знает Парнаса и Фрумана.

Однако, как выяснили расследователи из CNN KFile, проанализировав фотографии публичных мероприятий, обнародованных в соцсетях Facebook, Instagram и на других онлайн-ресурсах, Трамп пересекался с Фруманом и Парнасом по меньшей мере 10 раз в период с марта 2014 года по декабрь 2018 года. В семи случаях Трамп позировал для фотографий вместе с Фруманом или Парнасом.

Среди мест встречи CNN называет мероприятия в рамках избирательной кампании Трампа, мероприятия по сбору средств с дорогостоящими взносами за участие и выездные встречи, прединаугурационный гала-ужин для крупных доноров, камерный ужин с президентом и торжественное мероприятие в Белом доме в честь Хануки с президентом, вице-президентом и Джулиани.

Ни адвокаты обоих подозреваемых, ни Руди Джулиани, ни представители Белого дома не ответили на вопросы о связях Трампа с Фруманом или Парнасом.

Сам Трамп отрицает, что знаком с ними: "Я их не знаю. Я ничего не знаю, что они делают. Может быть, они были клиентами Руди. Вы должны спросить Руди".

10 октября в США арестовали выходцев из бывшего СССР Парнаса и Фрумана, которые являются партнерами Руди Джулиани. В правоохранительных органах заявили, что Парнас и Фруман забронировали билеты в одну сторону в Европу и были задержаны в аэропорту Даллеса (Вашингтон).

Их обвинили в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

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