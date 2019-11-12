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Рада досрочно прекратила полномочия Ирины Луценко

Депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский пытался призвать парламентариев не голосовать за прекращение ее полномочий.

Рада досрочно прекратила полномочия Ирины Луценко
Фото: Макс Левин

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226.

При этом депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский пытался призвать парламентариев не голосовать за прекращение полномочий депутата Луценко.

По его словам, вместо Луценко в Раду по списку партии "Европейская солидарность" должна была пройти бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, которую премьер-министр Алексей Гончарук намерен назначить своим советником.

Бужанский отметил, что таким образом, в парламент от "Евросолидарности" проходит экс-председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Нет Вятровичу в Раде", - сказал с трибуны парламента Бужанский.

Луценко была избрана в Раду 9-го созыва по списку партии "Европейская солидарность".

Была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде 8-го созыва, а с апреля 2017 года до мая 2019 - представителем Президента Петра Порошенко в парламенте.

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по состоянию здоровья. Заявление было сделано по состоянию ее здоровья.

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Источник: "Украинские новости"
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