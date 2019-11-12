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Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря

Соответствующее решение поддержали 342 нардепа.

Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря
Фото: sfs.gov.ua

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря.

Соответствующее решение поддержали 342 нардепа, передает РБК-Украина.

В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен).

Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, рост уровня жизни населения в местах добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды и рекультивации земель.

Напомним, Кабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре в конце сентября. При этом, законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу внес президент Владимир Зеленский.

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