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Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем

Начальники полиции и СБУ будут уволены.

Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский распорядился уволить начальников житомирской полиции Вячеслава Печененко и Службы безопасности Украины Виктора Панасюка. По его мнению, они показали свою неспособностью справиться с нелегальной добычей янтаря в регионе.

"Руководитель областной полиции, есть этот человек? Скажите, пожалуйста, что происходит у вас в области?" - сказал Зеленский на совещании в Олевске.

Он спросил Печененко, приятно ли ему слышать, что полицию считают замешанной в нелегальной добыче янтаря. "Как нам жить с этим?" - задал вопрос Зеленский.

"Сколько лет вы здесь работаете? Четвертый? То есть вы знаете, что у вас здесь происходит", - спросил он.

Печененко ответил, что, по его мнению, результаты работы Национальной полиции в Житомирской области значительно улучшились. "Мы почти прекратили массовую добычу. Остановить полностью - практически нереально, я это признаю, потому что нужны очень большие силы..." - сказал Печененко.

Зеленский перебил его: "Я вам не верю, извините. Я буду говорить с [вашим] руководителем и рекомендую вам покинуть свою должность. Буду говорить с господином Аваковым, с господином Князевым. Я не верю вам. За четыре года, вы говорите, прекратили, а у нас есть экономические выводы... Знают, что мы прилетаем - прекратили. И про польскую биржу отдельно можете послушать. Возможно, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете ничего поделать с янтарными пиратами Житомирщины".

"А кто глава областной Службы безопасности Украины? Сколько лет вы работаете? А вы знаете, что Служба безопасности тоже в этой схеме?" - продолжил президент.

"Мы сменим главу СБУ в Житомирской области. Я бы хотел, чтобы господин Баканов рассмотрел другую кандидатуру", - пообещал Зеленский.

Президент, очевидно, собирался увольнять и прокурора области, но тот оказался в отпуске за границей. Отдуваться за прокурора области пришлось его заместителю.

"А сколько лет прокурор, который сейчас отдыхает за границей, является прокурором? С ноября 17-го? А вы? С февраля 18-го? Скажите мне фамилии прокуроров, которые в схеме, каких вы отстранили, которые не работают в структуре?" - спросил Зеленский.

Заместитель прокурора ответил, что у него таких данных.

Дальше Зеленский взялся за начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Куринский Андрей Борисович, вы в этой схеме, мне пишут! У меня есть статистика, все решается через вас. Клевета? Есть у вас такой бандит Пират - Виктор Олийнык. И о нем ничего не знаете? Вы не полезен государству", - заявил Зеленский и посоветовал Куринскому искать другую работу.

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