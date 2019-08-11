​Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в американской тюрьме
​Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в американской тюрьме
В России сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
В России сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Американские эксперты заявили, что на полигоне в РФ мог взорваться ядерный двигатель
Американские эксперты заявили, что на полигоне в РФ мог взорваться ядерный двигатель
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
Офис Зеленского объявил план мероприятий на День независимости
Офис Зеленского объявил план мероприятий на День независимости
После митингов в Москве и других российских городах начали задерживать прохожих
После митингов в Москве и других российских городах начали задерживать прохожих
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Экологи обнаружили в Черном море "невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема"
Экологи обнаружили в Черном море "невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема"
ГлавнаяПолитика

В Херсоне провели обыск на судне, поставлявшем топливо для Черноморского флота РФ

Танкер использовался для контрабанды нефтепродуктов.

В Херсоне провели обыск на судне, поставлявшем топливо для Черноморского флота РФ
Фото: marinetraffic.com

10 августа в Херсоне провели обыск на судне "Мария", которое подозревается в поставке топлива для Черноморского флота РФ в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры АР Крым.

"В ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым проводит обыск в городе Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

Обыск проводили на основании определения Херсонского городского суда.

По данным сайта MarineTraffic, судно с названием "Мария" (IMO: 9109811; MMSI: 272791000) сейчас находится на причале нефтегавани в Херсоне.

Напомним, что морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей в 2014 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также