В Херсоне провели обыск на судне, поставлявшем топливо для Черноморского флота РФ

10 августа в Херсоне провели обыск на судне "Мария", которое подозревается в поставке топлива для Черноморского флота РФ в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры АР Крым.

"В ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым проводит обыск в городе Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

Обыск проводили на основании определения Херсонского городского суда.

По данным сайта MarineTraffic, судно с названием "Мария" (IMO: 9109811; MMSI: 272791000) сейчас находится на причале нефтегавани в Херсоне.

Напомним, что морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей в 2014 году.