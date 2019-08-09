ГПУ допросила Холоднюка по делу ОАСК

Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк дал показания в Генеральной прокуратуре по делу судей Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Глушко, передают Українські Новини.

"Сегодня его допросили в качестве свидетеля", - сказал он.

По словам адвоката, допрос длился около 6 часов.

Игорь Глушко подчеркнул, что подробности допроса не может разглашать из-за обязательства перед следствием о неразглашении.

Напомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро и Управление спецрасследований ГПУ обнародовали записи прослушки судей ОАСК. Из них следует, что глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк и омбудсмен Людмила Денисова назначали и увольняли членов ВККСУ по требованию судьи Вовка.

Главе ОАСК Вовку и ряду судей подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, то дело против него - это личная месть директора НАБУ Артема Сытника.