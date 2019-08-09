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Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство в отношении экс-главы СБУ Грицака

Производство открыто по заявлению адвоката.

Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство в отношении экс-главы СБУ Грицака
Василий Грицак
Фото: unn.com.ua

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные производства в отношении бывшего председателя СБУ Василия Грицака, его первого заместителя и еще ряда должностных лиц. Об этом свидетельствует постановление суда от 2 августа.

Суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований данные об уголовных нарушениях, о которых говорилось в заявлении адвоката Кирилла Казака от 16 июля 2019 года. Речь шла о возможных уголовных правонарушения председателя СБУ, первого заместителя СБУ (эту должность до 18 мая 2019 занимал Павел Демчина), прокурора прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления и его заместителя, а также начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области и его заместителя.

Адвокат заявил о таких нарушениях, как злоупотребление служебным положением, служебный подлог и получение взятки (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 УК).

Напомним, в мае Василий Грицак и его заместители подали в отставку. С 3 июня обязанности главы СБУ исполняет Иван Баканов.

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