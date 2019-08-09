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САП будет просить арест с правом залога для всех фигурантов "дела Роттердам+"

Для главы ГП "Оператор рынка" Евдокимова прокуратур просит арест с альтернативой 50 млн грн залога

САП будет просить арест с правом залога для всех фигурантов "дела Роттердам+"
Фото: glavred.info

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 50 млн грн залога для всех фигурантов дела о введении формулы "Роттердам+". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Один подозреваемый вчера был задержан. В данный момент продолжается судемное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Это член НКРЭКУ. Мы просим сождержание под стражей с альтернативой 50 млн грн", - сказал Холодницкий.

"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - заявил Холодницкий.

"Остальные подозреваемых не задержали, поскольку они находятся за границей. В их отношении начат нормальный уголовный процесс, то есть им объявлены подозрения, их вызвали к детективам на вторник-среду. В случае неявки будем принимать меры для их розыска", - добавил Холодницкий.

Напомним, накануне детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению формулы "Роттердам+".

Расследование установило, что бывший председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору группой лиц вместе с другими должностными лицами Комиссии и при пособничестве служебных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

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