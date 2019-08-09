"Один просто не работает, потому что нет представителей "Укртрансбезопасности, а второго вообще не существует!".

Глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев без предупреждения решил проверить работу двух комплексов весового конроля автомобилей.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"В понедельник на совещании по дорогам представитель "Укртрансбезопасности доложил, что в области в настоящее время осуществляется весовой контроль двумя комплексами на въездах в Херсон, а до конца года планируется запустить еще два. Сегодня я без предупреждения посетил оба пункта. Один просто не работает, потому что нет представителей "Укртрансбезопасности, а второго вообще не существует!", - написал Гусев.

Он также заявил, что направит соответствующие обращения в Офис президента и Кабинет министров со своими предложениями и просьбой вмешаться в ситуацию.

"На каждой встрече с людьми в районах области среди главных проблем я слышу вопрос дорог. Для того, чтобы дороги были, на мой взгляд, надо несколько простых вещей: 1. Не воровать на тендерах. 2. Привлекать дополнительное финансирование от международных организаций и запускать концессионные дороги. 3. Контролировать качество строительства и ремонта. 4. Осуществлять весовой контроль", - подчеркнул глава Херсонской ОГА.

Напомним, в декабре прошлого года "Укравтодор" подписал контракт на установку площадок для автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion) возле Киева.