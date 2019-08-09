"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
ГлавнаяПолитика

Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают

"Один просто не работает, потому что нет представителей "Укртрансбезопасности, а второго вообще не существует!".

Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Юрий Гусев
Фото: Юрий Гусев / Facebook

Глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев без предупреждения решил проверить работу двух комплексов весового конроля автомобилей.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"В понедельник на совещании по дорогам представитель "Укртрансбезопасности доложил, что в области в настоящее время осуществляется весовой контроль двумя комплексами на въездах в Херсон, а до конца года планируется запустить еще два. Сегодня я без предупреждения посетил оба пункта. Один просто не работает, потому что нет представителей "Укртрансбезопасности, а второго вообще не существует!", - написал Гусев.

Он также заявил, что направит соответствующие обращения в  Офис президента и Кабинет министров со своими предложениями и просьбой вмешаться в ситуацию.

"На каждой встрече с людьми в районах области среди главных проблем я слышу вопрос дорог. Для того, чтобы дороги были, на мой взгляд, надо несколько простых вещей: 1. Не воровать на тендерах. 2. Привлекать дополнительное финансирование от международных организаций и запускать концессионные дороги. 3. Контролировать качество строительства и ремонта. 4. Осуществлять весовой контроль", - подчеркнул глава Херсонской ОГА.

Напомним, в декабре прошлого года "Укравтодор" подписал контракт на установку площадок для автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion) возле Киева.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также