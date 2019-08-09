Партия "Голос" предложила своих депутатов на посты руководителей парламентских комитетов

Вакарчук подчеркнул, что команда партии пришла в парламент хорошо подготовленной.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" выступила против квотного принципа избрания руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - казано в пресс-релизе партии.

Лидер партии Святослав Вакарчук подчеркнул, что команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы.

Напомним, в интервью LB.ua глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что президентская партия может отдать место второго вице-спикера Верховной Рады народному депутату от партии "Голос".

Кроме того, 21 июля, президент Владимир Зеленский приглашал Святослава Вакарчука к разговору о формировании коалиции "Слуги народа" и "Голоса" в Верховной Раде IX созыва.