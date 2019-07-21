"Слуга народа" и "Голос" готовы к переговорам о коалиции

Президент Владимир Зеленский готов обсуждать со Святославом Вакарчука формирование коалиции "Слуги народа" и "Голоса" в Верховной Раде IX созыва.

"Наша инициатива к господину Вакарчуку была с самого начала еще моей, президентской кампании. Мы больше не можем настаивать, у нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука", - сказал он.

При этом он на вопрос, может ли Вакарчук стать премьер-министром, Зеленский ответил, что правительство должен возглавить "гуру экономики", новое, но в то же время уважаемое на Западе лицо. По этой причине, добавил Зеленский, Юлия Тимошенко не имеет шанса стать премьером.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в своем штабе заявил, что партия готова участвовать в формировании коалиции и правительства.

"Мы готовы брать на себя ответственность с самых высоких должностей, вплоть до волонтёрских... С первых дней, когда будут ясны результаты, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации", - заявил он.

На данный момент "говорить о политических конфигурациях преждевременно", добавил Вакарчук. "Мы не готовы работать с теми политическими силами, которые не будут готовы работать по-новому", - подчеркнул он.

В то же время Вакарчук назвал четыре основных приоритетов партии в Верховной Раде: демонополизация, отстранение олигархов от влияния на СМИ, реформа судебной власти и перестройка работы самой Рады.

Другой лидер партии Ярослав Юрчишин добавил, что "Голос" готов вести переговоры о коалиции не только с партией "Слуга народа", но и "Батькивщиной" и "Европейской солидарностью", в случае, если эти силы готовы работать на новых принципах в политике.

Напомним, что "Слуга народа", по данным экзит-поллов, набирает 42,7-44,4% голосов. С учетом мажоритарщиков, она может набрать 226 мандатов, что делает формирование коалиции необязательным.