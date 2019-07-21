Зеленский назвал главные приоритеты новой власти

Это возвращение пленных и окончание войны на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом новой власти будет возвращение пленных и окончание войны на Донбассе.

Об этом глава государства сказал на брифинге в штабе партии "Слуга народа".

"Я говорил с Путином о возвращении моряков и всех пленных в РФ", - рассказал президент о телефонном разговоре с главой РФ.

Напомним, что 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным.

Перед этим он предложил российскому президенту встретиться в Минске в присутствии лидеров США, Франции, Германии и Великобритании.