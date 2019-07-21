В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
ГлавнаяПолитика

Премьер-министром должен быть человек без своего политического движения, - Зеленский

Глава государства пообещал, что правительство возглавит профессиональный экономист.

Премьер-министром должен быть человек без своего политического движения, - Зеленский
Фото: rbc.ua/

Президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы новый премьер-министр был лидером фракции Верховной Рады или бывшим главой правительства. Об этом он сообщил журналистам после голосования на выборах в Верховную Раду.

"Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического движения. Я бы очень хотел, чтобы этот человек никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже проводит консультации по поводу кандидатуры премьера.

Зеленский проголосовал на выборах в Раду вместе со своей супругой Еленой. Ранее в голосовании приняли участие другие политики - спикер Рады Андрей Парубий, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также