Премьер-министром должен быть человек без своего политического движения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы новый премьер-министр был лидером фракции Верховной Рады или бывшим главой правительства. Об этом он сообщил журналистам после голосования на выборах в Верховную Раду.

"Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического движения. Я бы очень хотел, чтобы этот человек никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже проводит консультации по поводу кандидатуры премьера.

Зеленский проголосовал на выборах в Раду вместе со своей супругой Еленой. Ранее в голосовании приняли участие другие политики - спикер Рады Андрей Парубий, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.