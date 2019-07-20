НАБУ проводит обыски по делу о санитарных "Богданах" (обновлено)
НАБУ проводит обыски по делу о санитарных "Богданах" (обновлено)
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
ГлавнаяПолитика

Луценко в третью годовщину убийства Шеремета заявил о "горячих версиях" в деле

Генпрокурор утверждает, что в расследовании делается "все возможное".

Луценко в третью годовщину убийства Шеремета заявил о "горячих версиях" в деле
Фото: Макс Требухов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "есть горячие версии". Об этом он сообщил в третью годовщину убийства журналиста на своей странице в Facebook.

"Вчера (19 июля - ред.) заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное", - написал генпрокурор.

Ранее 20 июля президент Владимир Зеленский заявил, что ждет доклада от глав МВД, СБУ, Генпрокуратуры и Нацполиции по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также