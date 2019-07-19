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Саакашвили призвал сторонников отдать голоса за "Слугу народа"

Экс-президент Грузии решил дать шанс Зеленскому "формировать большинство без уступок старым политикам".

Саакашвили призвал сторонников отдать голоса за "Слугу народа"
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Бывший президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников на внеочередных выборах в Раду проголосовать по спискам за партию "Слуга народа".

На своей странице в фейсбуке Саакашвили заявил, что решил дать президенту Зеленскому шанс "формировать большинство без уступок старым политикам".

"Каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - заявил лидер "Руха новых сил".

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Согласно данным соцопросов, в украинский парламент проходит пять партий: "Слуга народа" (49,5%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (10,5%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,7%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,9%), партия "Голос" Святослава Вакарчука (5,9%). Шансы имеют "Сила и честь" и "Оппоблок".

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