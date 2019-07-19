ЦИК сняла с выборов кандидата от партии Медведчука с пятью паспортами и без гражданства Украины (обновлено)

№44 партии "Оппозиционный блок - За жизнь" оказался гражданином Молдовы, разыскиваемым за побег из мест заключения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и врио главы Службы безопасности Иван Баканов обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук относительно кандидата в народные депутаты по списку партии "Оппозиционный блок - За жизнь" (№44) Дмитрия Торнера, который является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал сведения о себе.

Об этом сообщается на сайте МВД.

По материалам собранным МВД и СБУ, полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 358 УК (использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 332-2 УК (незаконное пересечение государственной границы).

"В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, с 2007 года на основании поддельных документов получило пять паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта для выезда за границу, с которыми осуществляло незаконное пересечение госграницы", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что Дмитрий Торнер, фактически является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 1980 года рождения, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (побег из мест заключения) УК Республики Молдова.

Украинские правоохранители признали все изъятые паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.

"Главы МВД и СБУ призывают ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение предусмотрено действующим законодательством Украины", - подчеркивается в сообщении.

Обновление. На заседании 19 июля Центризбирком отменил регистрацию кандидата в народные депутаты от политической партии "Оппозиционный блок – За жизнь" по номеру 44 Дмитрия Торнера.

Пресс-служба ЦИК сообщает, что компетентные органы проинорфмировали Комиссию о возможном незаконном оформлении кандидатом в народные депутаты Украины Торнером ряда паспортных документов, что может свидетельствовать о его незаконном пребывании в гражданстве Украины.

На письма ЦИК от 17 июля 2019 года и от 18 июля 2019 года относительно оснований документирования паспортами гражданина Украины и наличия оснований приобретения гражданства Украины Торнером (Мальченко, Грозным) Димитрием (Дмитрием) Григорьевичем поступил ответ Государственной миграционной службы Украины, в котором было указано, что по результатам служебных проверок указанные документы признаны такими, которые оформлены с нарушением требований законодательства, являются недействительными и подлежат изъятию и уничтожению.

С заявлением о получении гражданства Украины в установленном порядке Торнер (Мальченко, Грозный) Дмитрий Григорьевич в Государственную миграционную службу Украины не обращался.

Также Государственная миграционная служба Украины отметила, что по имеющимся учетам территориальных органов ГМС Украины Торнер по вопросам приобретения гражданства Украины в установленном порядке не обращался, оснований считать его гражданином Украины нет.

Указанное свидетельствует, что Торнер не является гражданином Украины, а следовательно, им не соблюдены требования, установленные частью второй статьи 76 Конституции Украины, частью первой статьи 9 избирательного закона. Учитывая изложенное, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Торнера.

Напомним, ранее Шестой апелляционный админсуд допустил беглого нардепа Александра Онищенко на выборы.