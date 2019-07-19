Посольство Украины поблагодарило российских коллег за то, что они признали очевидное.

Посольство Российской Федерации опубликовало в своем микроблоге Twitter карту мира, на которой аннексированный Россией Крым изображен как территория Украины.

Об том сообщило украинское посольство в Британии в Twitter.

"Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым - это Украина. Мы рады, что карта, в которую входит украинский Крым, теперь загружена в твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел РФ", - говорится в сообщении.

Также посольство привело цитату главы российского МИДа Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Напомним, в январе депутат госдумы РФ Александр Старовойтов заявил, что Крым на картах Google "высвечивается как украинский". Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что это нарушает конституцию РФ и предложил вызвать представителя Google для объяснений. В итоге "Гуглу" дали месяц на исправление.

Россия аннексировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.