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Чиновников Бориспольского горсовета подозревают в организации системы "откатов"

Среди подозреваемых - один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.

Чиновников Бориспольского горсовета подозревают в организации системы "откатов"
Фото: facebook.com/dze.police

Правоохранители разоблачили чиновников Бориспольского городского совета в организации системы "откатов" и задокументировали факт вымогательства и получения должностными лицами неправомерной выгоды.

Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что за заключение договоров на выполнение работ и поставку товаров за бюджетные средства и в дальнейшем подписания актов выполненных работ субъекты хозяйствования должны были предоставить должностным лицам «вознаграждение» в размере 10% от общей суммы договора.

Также полиция установила, что к коррупционной схеме был причастен один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.

"Во время процессуальных мероприятий были задокументированы факты получения должностными лицами неправомерной выгоды и распределения средств между ними", - отмечается в сообщении.

Сейчас в здании горсовета, а также по месту жительства подозреваемых проводятся санкционированные обыски. Решается вопрос о вручении им подозрений по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка и зеленский заставил его уйти с официальной встречи. В конце встречи президент также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".

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