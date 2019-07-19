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Подщипков выступил против Медведчука и Козака

Андрей Подщипков, владелец и создатель международных консалтинговых и торговых проектов, а также собственник, идеолог и топ-менеджер успешного украинского старт-ап медиа-проекта – новостного телеканала "112 Украина". У Андрея Подщипкова более 18 лет управленческого опыта, из которых 15 лет – это управление собственными бизнес-проектами.

Я являюсь конечным бенефициаром и собственником, Телеканала 112, в одном лице, с начала основания и до настоящего времени. Заявляю - на канале была осуществлена незаконная смена собственника, другими словами рейдерский захват.

Предыдущая власть, по политическим мотивам, организовала преследование меня через призму угроз, а также открытых и сфальсифицированных уголовных дел, добиваясь от меня согласия на продажу телеканала.

 Толчком для таких незаконных действий послужил мой отказ от выполнения функций, направленных на анти-пиар и дискредитацию оппонентов власти. 

На данный момент редакционная политика телеканала, по моему мнению, находиться под жестким контролем лиц, которые преступным путём завладели моим имуществом, в условиях фильтрации материалов и цензуры контента.

Прошу привлечь к уголовной ответственности группу лиц, по моему мнению, действующих в составе преступной организации по предварительному сговору с первыми лицами государства 2015-2019 год, народными депутатами, руководителями и сотрудниками правоохранительных органов, фискальной службы, сотрудниками национального совета по телевидение и радиовещанию Украины, нотариусами и государственными регистраторами, при непосредственном участии: бывшего сотрудника телеканала Зубрицкого Виктора Васильевича, руководителей юридической компании Нарановича Александра Борисовича и Сметаны Василия Васильевича, сотрудников данной компании Ковальчука Андрея Олеговича, Егорычева Павла Геннадиевича, Ивановой Евгении Сергеевны, Мазурака Виталия Александровича, а так же доверенных лиц бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича - Бенкендорфа Егора Андреевича, Онищенко Александра Романовича, Пасенюка Макара Юрьевича, а так же лиц участвовавших в последующей перерегистрации юридических лиц гражданина Германии Катца Эдуарда, народного депутата Украины Козака Тараса Романовича - чьи действия были направлены на завладение моим имуществом, что повлекло тяжкие последствия в виде материального моральего ущерба и использования независимого телеканала в своих целях, посредством давления на журналистов и создания необходимого контента новостного канала

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