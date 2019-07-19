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Гладковский из-за границы пообещал прийти на допрос в НАБУ, когда вернется в Украину

Сегодня должен был состояться первый допрос по делу о хищениях в "Укроборонпроме".

Гладковский из-за границы пообещал прийти на допрос в НАБУ, когда вернется в Украину
Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский не явился сегодня на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, так как находится за границей. Соответствующее заявление опубликовала корпорация "Богдан Моторс".

Вместе с тем, Гладковский намерен явиться в НАБУ после возвращения в Украину.

"В связи с пребыванием за границей, для предотвращения любых инсинуаций, Олег Гладковский сообщает, что не сможет прибыть в указанное время в пятницу 19 июля на встречу в НАБУ. Детектив определенным законом способом предупрежден. Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Владимирович появится у детектива НАБУ", - сказано в сообщении.

В какой стране находится Гладковский и когда он вернется в Украину, не указано.

Напомним, НАБУ вызывало Гладковского на допрос сегодня, 19 июля.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что намерен добиться привлечения к уголовной ответственности Гладковских по подозрению в хищении в Вооруженных силах после победы на выборах.

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Источник: "Украинские новости"
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