НАБУ объявило подозрение организатору хищения имущества Нацгвардии

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении в организации схемы по завладению имуществом Национальной гвардии исполнительному директору компании-застройщика.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"18 июля 2019 года исполнительному директору компании-застройщика сообщено о подозрении в организации схемы по завладению имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины

(присвоение, растрата имущества или завладение им, путем злоупотребления служебным положением, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал должность заместителя председателя правления по строительству государственной компании, а фактически, как выяснило следствие, руководил хозяйственной деятельностью ряда частных компаний, которые реализовывали проекты по строительству в Киеве, один из которых стал поводом для расследования детективов НАБУ.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

В НАБУ напоминают, что расследование указанных фактов детективы осуществляют с декабря 2017 года.

В мае 2019 г. причастным к коррупционной схеме экс-командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика и оценщику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.