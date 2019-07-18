В Запорожье кандидат-самовыдвиженец заказал 50 тыс. агиток для другого кандидата как будто от "Слуги народа"

Один из клонов президентской партии заказал печать материалов для другого клона с таким же названием.

В Запорожье полиция предотвратила изготовлению 50 тыс. агитационный материалов от кандидата, который позиционировал себя как представитель партии "Слуга народа". Установлено, что партия в этом округе выдвинула другого кандидата, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Согласно макету, заказанные газеты и листовки должны были содержать ложную информацию о том, что кандидат Анатолий Солдатов является представителем политической партии "Слуга народа", тогда как на деле он выдвинут общественной организацией с таким же названием.

На основании постановления следственного судьи Хортицкого районного суда Запорожья, следователи полиции получили временный доступ к документации упомянутого предприятия, в которой обнаружили счет-фактуру и выписку счета об оплате услуг полиграфии.

В ходе проведения досудебного расследования, начатого по ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права), оказалось, что заказчиком печатной продукции с Солдатовым является еще один кандидат - самовыдвиженец Виктор Кузьмин, который тоже указывает принадлежность к общественной организации "Слуга для народа".

За печать агитационный материалов Солдатова в символике президентской партии Кузьмин заплатил 24 тыс. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права продолжается.

Напомним, выборы в Верховную Раду пройдут уже в ближайшее воскресенье, 21 июля.