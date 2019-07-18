"Евросолидарность" заявила, что Порошенко пытаются снять с выборов

Шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск против лидера партии "Европейская Солидарность" с требованием снять Петра Порошенко с регистрации якобы за нарушение порядка ведения предвыборной агитации. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева. Иск шит белыми нитками, и нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив. Его можно было бы рассматривать как курьез ... но мы очень хорошо знаем скандальную репутацию Окружного административного суда города Киева и его председателя - Павла Вовка. Избежав незаконным способом оценки и аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим", - сказано в заявлении партии.

Учитывая последние громкие решения суда, "Евросолидарность" расценивает намерение снятия с выборов Порошенко как элемент давления на политическую силу, и намерена обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда в Верховной суде.

Напомним, весной этого года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка в 2016 году, приостановил указ Минкультуры о переименовании православной церкви Московского патриархата. Кроме того, 62% чиновников, уволенных по закону о люстрации, восстановились в должностях именно через этот суд. В 2018 году Окружной админсуд Киева восстановил в должности экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главу Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. В свою очередь, судьи Окружного админсуда массово проигнорировали квалификационное оценивание, предоставив 34 справки о пребывании на больничном.