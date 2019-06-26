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Окружной админсуд отменил переименование проспектов Ватутина и Московского, руководствуясь "общественным интересом"

Суд сослался также на отклоненную петицию о сохранении названия "Московский проспект".

Окружной админсуд отменил переименование проспектов Ватутина и Московского, руководствуясь "общественным интересом"
Фото: ukr.media

Окружной административный суд города Киева опубликовал комментарий, объясняющий причину переименования двух проспектов в Киеве. По заявлению суда, при переименовании были допущены процедурные нарушения, а возвращение старых названий соответствует "общественному интересу".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено киевским горсоветом во время совершения действий по изменению названия проспектов", - сказано в заявлении.

Напомним, накануне Окружной админсуд Киева отменил переименование двух проспектов в Киеве и вернул им старые названия: проспекту Степана Бандеры - название Московского проспекта, а проспекту Романа Шухевича - название проспекта Генерала Ватутина.

Сегодня киевский мэр Виталий Кличко заявил, что киевсовет подаст апелляцию на это решение, а также повторно проголосует за присвоение проспектам названий, не связанных с коммунистическим прошлым.

В то же время петиция 2016 года, на которую, вероятно, ссылается суд, была отклонена Киевсоветом, так как при сборе подписей было выявлено значительное количество накруток голосов и вмешательства в работу системы: по оценкам КГГА, из 10 тыс. подписей под петицией более 2900 добавлены незаконно.

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