Адвокат обеспокоен ходом расследования убийства Кирилла Тлявова

Адвокат семьи Тлявовых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова заявляет о низком качестве расследования убийства. Такое заявление защитник Андей Левковец сделал сегодня на пресс-конференции.

"Мы обеспокоены ходом досудебного расследования... Мы считаем, что следствие не заинтересовано в объективном расследовании преступления", - заявил он.

В частности, защита обеспокоена тем, что из четырех участников преступления подозрения вручены только двоим полицейским. Также защита считает, что ГБР не расследует возможную причастность местной полиции к сокрытию орудия убийства.

Адвокат просит генпрокурора Юрия Луценко и Президента Владимира Зеленского осуществить личный прием семьи Тлявовых и взять расследование под контроль.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы огнестрельное ранение в голову получил 5-летний мальчик, он умер через три дня в больнице.